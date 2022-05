Stranger Things: i fratelli Duffer hanno un’idea per uno spin-off che conosce solo Finn Wolfhard

I fratelli Duffer hanno in mente un'idea per uno spin-off di Stranger Things, ma solo Finn Wolfhard avrebbe capito di cosa si tratta.

I fratelli Duffer si stanno preparando alla conclusione di Stranger Things, ormai arrivato alla sua quarta stagione, ma i due creatori hanno in mente anche un’idea per proseguire in qualche modo il progetto con una serie spin-off che, a detta loro, conosce solo Finn Wolfhard.

Ecco cosa hanno rivelato a Variety i fratelli Duffer:

Abbiamo un’idea super entusiasmante per uno spin-off, ma non ne abbiamo parlato con nessuno, e né ancora abbiamo scritto qualcosa. Pensiamo che tutti, compresi quelli di Netflix, rimarranno sorpresi quando conosceranno il concept della storia, perché si tratta di un qualcosa di molto diverso. Però in qualche modo Finn Wolfhard, che è un ragazzo intelligente in maniera pazzesca, ha capito di cosa si potrebbe trattare. A parte Finn nessun altro sa di questa idea.

In Stranger Things 4 vedremo il ritorno dei ragazzi protagonisti delle tre stagioni precedenti, con Finn Wolfhard nei panni di Michael Wheeler, Millie Bobby Brown come Undici, Noah Schnapp che fa l’interprete di Will Byers, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, e Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e il mitico Robert Englund.

La nuova stagione arriverà su Netflix il 27 maggio.