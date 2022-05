Samsung Exynos messi da parte per qualche anno?

Sembra che i nuovi piani di Samsung vedano i SoC Exynos messi da parte per qualche anno in vista di una conquista del mercato dei device.

Un nuovo report ha avuto modo di anticipare le novità di casa Samsung per quel che riguarda il mercato dei chip, con la compagnia che a quanto pare avrebbe dei piani a lungo termine particolarmente promettenti, i quali cambierebbero all’effettivo alcuni dettagli per quel che riguarda i prossimi dispositivi in uscita.

Si parla nello specifico di un blocco allo sviluppo di nuovi SoC Exynos che in genere vengono inseriti in alcuni mercati, fra cui anche l’Italia, nei Samsung Galaxy della serie S, che a quanto pare per i prossimi 2 anni si ritroverà a non aver quindi senza alcun tipo di top di gamma della compagnia all’interno.

Secondo Naver, l’azienda si troverà a rivolgersi a Qualcomm e MediaTek come avviene in genere per moltissimi altri big del settore, ma i suoi piani per quel che riguarda la produzione di SoC non sarebbero terminati. Il colosso sudcoreano starebbe infatti concentrando tutte le sue energie al fine di riuscire a produrre nel giro di qualche tempo sufficienti dispositivi con ottime performance per riuscire a dominare il mercato dei semiconduttori.

L’obiettivo sembra quello di superare anche quindi le altre major del settore che ora come ora si trovano in una situazione di vantaggio. C’è da dire che non si tratta di un comunicato ufficiale, e che la compagnia non ha al momento ancora commentato registrazione, ma che comunque il report anticipa delle grosse novità di casa Samsung nel corso dei prossimi anni.

Per quel che riguarda i SoC è stato anche sottolineato che questi non dovrebbero essere utilizzati per quel che riguarda la serie S del Samsung Galaxy, ma non è quindi da escludere ulteriori altri smartphone del colosso abbiano modo di sfruttare eventuali chip di fascia media o bassa.