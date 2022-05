Replaced rinviato ufficialmente: l’esclusiva Xbox uscirà nel 2023

Replaced, l’affascinante avventura cyberpunk in pixel art, è stato ufficialmente rinviato. L’ambiziosa esclusiva Xbox arriverà nel 2023. Lo ha comunicato il team di sviluppo con un messaggio che descrive le motivazioni del rinvio. Ve lo riportiamo qui di seguito:

Sfortunatamente la guerra in Ucraina ha avuto un impatto pesante sullo sviluppo di Replaced, visto che la maggior parte degli autori vive nelle zone vicine al conflitto. La priorità di Sad Cat è tuttavia la sicurezza del team e delle loro famiglie, ed è per questo che la produzione è stata trasferita e solo di recente i lavori sono ricominciati. Il publisher Coatsink, la casa madre Thunderful e il team di sviluppo Sad Cat Studios hanno dunque deciso di spostare la finestra di uscita al 2023 per assicurarsi che il gioco possa fare il proprio debutto nelle condizioni migliori possibili.” Stiamo continuando a lavorare duramente per offrirvi la qualità che vi aspettate dopo il trailer, ma al contempo cerchiamo di dare priorità alla salute fisica e mentale degli autori, senza forzare le scadenze originali che sono state per forza di cose compromesse.

I motivi del rinvio dunque riguardano strettamente il conflitto scoppiato in Ucraina che ha inciso pesantemente sullo sviluppo. A causa della guerra, il team ha deciso di rallentare momentaneamente lo sviluppo del proprio progetto per dedicarsi alla sicurezza delle proprie famiglie e del proprio team.

Annunciato lo scorso anno in occasione dell’Xbox & Bethesda Showcase, Replaced è un avventura cyberpunk in pixel art che si ispira per quanto riguarda il sistema di combattimento al free-flow system della serie Arkham. Nel gioco, ambientato in una versione alternativa degli anni ‘80, impersoneremo i panni di R.E.A.C.H, un’IA intrappolata contro la sua volontà in un corpo umano.