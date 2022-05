PS5 torna disponibile oggi su Gamestop: ecco come acquistarla

PS5 torna disponibile oggi da Gamestop. La console in versione Standard Edition sarà acquistabile a partire dalle 16:00. Come sempre, la disponibilità delle console verrà comunicata quando la PS5 sarà effettivamente disponibile durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora.

Dato che le console saranno disponibili in quantità limitata, vi suggeriamo di collegarvi in tempo per seguire la live, tenendovi pronti ad effettuare l’ordine non appena verrà annunciata la disponibilità. La PS5 in edizione Standard sarà disponibile come di consueto in versione bundle con altri prodotti, che includono giochi ed accessori.

Nel caso si trattasse dello stesso bundle messo in vendita la scorsa settimana, è molto probabile che abbinati alla PS5 in edizione standard troveremo un controller DualSense extra, un paio di cuffie e una selezione di giochi da scegliere.

