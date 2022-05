MIUI 13.5: ecco tutti i dispositivi che dovrebbero aggiornarsi

Ogni nuovo aggiornamento della MIUI, com’è normale che sia, si trova a cambiare la lista dei dispositivi che hanno modo di migliorare effettuando l’upgrade. Si parla nello specifico sia di nuovi modelli che vengono rilasciati da parte di Xiaomi e sfruttano quindi le potenzialità dell’interfaccia in questione, e sia dei device che risultando via via fin troppo obsoleti vengono abbandonati da parte del colosso cinese specializzato nel mondo degli smartphone.

Grazie alle pagine di GizChina e a Xiaomiui è emersa la presunta lista di tutti i dispositivi che dovrebbero venire aggiornati una volta che il nuovo update verrà rilasciato, che potete ammirare qui di seguito. Ovviamente, il tutto include anche device non ancora rilasciati nel territorio italiano.

Xiaomi 12/12 Pro/12X/12 Ultra/12 Lite

Xiaoomi Mi 11T/11T Pro

Xiaomi-Mi 11 /Mi 11i/ Mi 11 Ultra /Mi 11 Pro/Mi 11X Pro/11 Lite 4G/ Mi 11 Lite 5G/11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mix FOLD/Mix FOLD 2

Xiaomi-Civi/Civi 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi10 Ultra/Mi 10 Lite/Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi-Mi 10T/Mi 10T Pro/Mi 10T Lite

Redmi Note 11/Note 11 Pro/Note 11 Pro 5G/Note 11 4G/Note 11T/Note 11 Pro/Note 11 Pro+ 5G/Note 11S

Redmi Note 10/Note 10 Pro/Note 10T Japan

Redmi-Note 9 Pro 5G

Redmi K50/K50 Pro/K50 Gaming (POCO F4 GT in Italia)

Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+/K40S/K40 Gaming Edition

Redmi-K30 4G/K30S Ultra/K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi-10/10 Power/10 Prime/10 Prime 2022/10C/10A

Redmi Note 11E/Note 11E Pro/Note 11T Pro/Note 11T Pro+

POCO M4/M4 Pro 4G/M4 Pro 5G

Poco X3 Pro /X4 Pro 5G/X3 GT/X4 GT/X4 GT+

POCO-F4/F4 Pro/F3/F3 GT

POCO C40/C40+

Ovviamente, non si tratta ancora della lista ufficiale, con però tutti i device che al momento si presentano con Android 11 che potrebbero venire scartati da parte del colosso una volta che il nuovo aggiornamento inizierà ad arrivare all’interno degli smartphone dei brand di Xiaomi in tutto il mondo.