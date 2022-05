Kanye West ha ridisegnato il packaging di McDonald

25—Mag—2022 / 11:34 AM

Kanye West ha stretto una piccola alleanza con McDonald. La prima iniziativa si è vista qualche settimana fa, durante il Super Bowl del 2022: il rapper è comparso nella pubblicità creata dalla catena di fastfood appositamente per il seguitissimo evento di football.

La seconda prevede che Kanye West ridisegni il packaging ufficiale di McDonald. Per un periodo limitato di tempo, le confezioni degli hamburger e di patatine e bibite della catena saranno personalizzate dall’artista. Anche se non ci sono conferme in merito, verosimilmente la collaborazione sarà limitata esclusivamente ai ristoranti statunitensi.

Le confezioni sono state realizzate assieme all’industrial designer Naoto Fukasawa. Kanye ha già mostrato un’anticipazione della collaborazione. Sul suo account Instagram è comparsa la foto del nuovo packaging degli hamburger: l’inconfondibile logo di McDonald compare sul lato superiore, mentre l’immagine sfocata di un hamburger abbraccia l’intera superficie della confezione. E poi la scritta “Next week it’s the fries”, una citazione del brano Gold Digger.