Mrs. American Pie: Ricky Martin protagonista della serie Apple TV+

Deadline ha riportato che la star della musica pop Ricky Martin sarà nel cast della serie di Apple TV+ intitolata Mrs. American Pie. Il cantante si unirà ad un cast che vede già presenti Kristen Wiig, Alison Janney, Leslie Bibb e Laura Dern.

La serie Mrs. American Pie è un adattamento del romanzo del 2018 di Juliet McDaniel intitolato Mr. & Mrs. American Pie. Si tratta di una commedia ambientata negli anni Settanta che vedrà Kristen Wiig vestire i panni di Maxine Simmons, una donna che cerca di guadagnarsi un posto nell’alta società di Palm Beach. La durata prevista della serie sarà di dieci episodi.

Ricordiamo che quella di Mrs. American Pie non sarebbe la prima apparizione sullo schermo di Ricky Martin, considerando che il cantante ha già fatto parte della serie TV American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace.

Mrs. American Pie sarà sviluppata da Laura Dern assieme a Jayme Lemons ed alla Jaywalker Pictures. Il telefilm è stato scritto da Abe Sylvia, che farà anche da showrunner. Sylvia ha già lavorato a progetti come Dead to Me, Nurse Jackie, George & Tammy. E poi ancora a film come The Eyes of Tammy Faye.

Mrs. American Pie sarà diretto da Tate Taylor, mentre i produttori esecutivi saranno John Norris, Katie O’Connell, Sylvia, Taylor, Dern, Elisa Todd Ellis, Adam Gomolin, Lemons e McDaniel.