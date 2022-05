Mario Strikers: Battle League Football, trailer e due nuovi spot per il gioco

24—Mag—2022 / 1:10 AM

Mario Strikers: Battle League Football si mostra con un nuovo trailer e con due nuovi spot che illustrano le varie funzionalità dell’esclusiva Nintendo Switch in arrivo il 10 giugno 2022.

Annunciato durante il Nintendo Direct di febbraio, il terzo episodio della serie calcistica con protagonista l’idraulico italiano ci permetterà di lanciarci in frenetiche partite cinque–contro-cinque simili al calcio in cui l’attacco si fonda molto sul dribbling, sui contrasti e sui tiri speciali. Nel gioco rivestirà un’enorme importanza anche l’equipaggiamento, che andrà ad influire sulle statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi, oltre che sull’aspetto.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Vai in gol dribblando, passando la palla ai compagni e sfruttando contrasti, strumenti e devastanti tiri speciali. Se avvisti una sfera sul campo, acchiappala e caricala mentre gli avversari sono distratti per scatenare un ipertiro, un tiro speciale che ti permette di segnare due gol invece di uno!

Personalizza la tua squadra come preferisci assegnando equipaggiamento che modifica non solo l’aspetto dei giocatori, ma anche statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi.

Fino a otto giocatori, quattro per squadra, possono sfidarsi sulla stessa console Nintendo Switch*. Oltre alle partite singole, il gioco online includerà la modalità Club Striker**, che consente a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare la classifica mondiale.