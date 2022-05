Madame Web: Celeste O’Connor tra le protagoniste del film Marvel

Un nuovo nome si è aggiunto al cast di Madame Web: stiamo parlando di Celeste O’Connor, che vestirà i panni di una delle protagoniste del lungometraggio Marvel. La O’Connor lavorerà in Madame Web al fianco di Dakota Johnson e Sydney Sweeney.

Celeste O’Connor, prima di entrare nel cast di Madame Web, ha già fatto parte del film Sony Ghostbusters: Legacy. Non sono stati offerti dettagli sul ruolo che l’interprete avrà nel lungometraggio. Madame Web è programmato per l’uscita in sala a luglio 2023.

Il progetto avrà come regista S.J. Clarkson, che ha già lavorato a serie TV come Bates Motel e Jessica Jones, e la sceneggiatura sarà curata da Matt Sazama e Burk Sharpless. Secondo alcuni report il lungometraggio sarà un qualcosa di ancora più ampio rispetto ad un film solo dedicato a Madame Web, considerando anche lo scarso materiale di storie prodotte fino ad ora sul character.

Il personaggio fece il suo esordio nei fumetti di The Amazing Spider-Man: si tratta di una cieca che riuscì a sviluppare capacità da Medium. Madame Web rappresenta quindi un altro character dello spider-verso, che la Sony sta portando avanti con film su Venom e Morbius.