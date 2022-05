Jurassic World: Il Dominio – Laura Dern sottolinea la differenza d’età troppo alta con Sam Neill

Laura Dern e Sam Neill hanno di recente riflettuto sulle loro differenze d'età e sul come si sono riflettute in Jurassic Park ed in Jurassic World: Il Dominio.

Trent’anni fa questa cosa non fece nessuno scalpore, ma oggi Sam Neill e Laura Dern hanno notato come i vent’anni di differenza tra i due ai tempi della produzione di Jurassic Park fossero troppi. Ora che la coppia d’interpreti si è ritrovata per Jurassic World: il Dominio ha notato questo aspetto di quel lungometraggio.

Ecco cosa ha detto Sam Neil a riguardo:

Sono di vent’anni più vecchio di Laura, ed all’epoca era una differenza d’età appropriata per un attore protagonista. E non ho mai fatto caso a questa cosa fino a quando un giorno leggendo un magazine non ho trovato un articolo intitolato ‘vecchietti e ragazze’. Venivano indicati personaggi come Harrison Ford e Sean Connery, e ci stavo anche io lì in mezzo. Non ci potevo credere.

Mentre Laura Dern ha aggiunto:

Mi sembrava appropriato innamorarmi di Sam Neill, e mi rendo conto solo ora, quando si sta affrontando la questione del patriarcato, che in effetti non avevamo la stessa età.

Jurassic World: Dominion riporterà in vita diversi personaggi del passato della serie, tra cui Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Il film uscirà al cinema il 2 giugno.