Hogwarts Legacy: un nuovo trailer mostra le caratteristiche della versione PS5

Avalanche Software e Warner Bros. hanno pubblicato un nuovo trailer di Hogwarts Legacy che illustra le caratteristiche della versione PS5 del gioco. Come rivela il filmato, che trovate qui sotto, l’atteso action RPG ambientato nell’universo di Harry Potter sfrutterà a pieno la potenza dell’hardware di nuova generazione per regalare agli utenti un’esperienza ancora più immersiva e a dir poco unica.

Poco dopo la pubblicazione del trailer, Chandler Wood, community manager di WB Games Avalanche, ha rivelato tramite un post sul PlayStation blog numerosi dettagli su tutto ciò che riguarda la versione PS5 del gioco.

Una maga o un mago non dovrebbero mai girare senza bacchetta, perciò in Hogwarts Legacy il controller DualSense di PlayStation 5 diventerà un’estensione della vostra bacchetta“, ha scritto Wood. “Avrete numerose magie a vostra disposizione e i grilletti adattivi vi offriranno maggiore flessibilità durante i combattimenti. A ogni incantesimo sentirete al tatto la resistenza magica, che si tratti di una magia semplice o di un incantesimo che richiede un maggiore dispendio di energie. Grazie al collegamento diretto tra il controller DualSense e la bacchetta fornito dal feedback aptico, ogni magia offrirà un’esperienza sensoriale unica. Tuttavia, l’utilizzo dei grilletti adattivi e del feedback aptico non si limita al lancio di incantesimi e alla bacchetta. Il controller DualSense vi permetterà di provare varie esperienze nel corso degli eventi sparsi per il mondo di gioco. Hogwarts Legacy su PS5 sfoggerà un’incredibile grafica in 4K, offrendo la scelta tra le modalità Fedeltà e Performance e dando così ai giocatori la possibilità di ammirare Hogwarts e i suoi dintorni come meglio credono. Questa scelta tra un framerate più elevato e la fedeltà grafica vi permetterà di creare un’esperienza su misura per voi. La tecnologia Tempest 3D AudioTech della console PS5 vi farà tuffare nel cuore del mondo dei maghi. Il crepitio del fuoco quando lancerete Incendio, il ribollire delle pozioni nei calderoni e i dettagliatissimi paesaggi sonori di ogni ambiente vi faranno vivere un’esperienza coinvolgente. Inoltre, grazie all’SSD di PlayStation 5 i tempi di caricamento saranno rapidissimi, sia che decidiate di spostarvi godendovi il panorama su una scopa, sia che optiate per il viaggio rapido tramite la Metropolvere. Infine, anche le funzionalità schede Attività e Guida di gioco di PS5 saranno supportate.

Wood ha poi aggiunto che il gioco sfrutta anche le luci LED del DualSense per offrire un tocco di personalizzazione unico. Quando non lampeggiano per gli incantesimi lanciati o per i danni subiti, le luci del DualSense pulseranno con i colori della casa di Hogwarts del giocatore: blu e bronzo per Corvonero, oro e scarlatto per Grifondoro, verde e argento per Serpeverde e nero e giallo per Tassorosso.

Hogwarts Legacy sarà disponibile alla fine del 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.