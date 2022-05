Garfield: Samuel L. Jackson si unisce al cast del film d’animazione

Samuel L. Jackson è il nuovo nome del cast vocale che prenderà parte al film d’animazione su Garfield, e che lavorerà al fianco di Chris Pratt, per una produzione di Alcon Entertainment. A fare la regia del film su Garfield ci sarà Mark Dindal, che ha già lavorato a Chicken Little.

Il progetto cinematografico su Garfield con Chris Pratt e Samuel L. Jackson avrà una sceneggiatura curata da David Reynolds (Alla ricerca di Nemo). DNEG Animation si occuperà dell’animazione assieme ad Alcon Entertainment. John Cohen (Despicable Me, Angry Birds) e Steven P. Wegner faranno da produttori assieme a Broderick Johnson e Andrew Kosove, a Namit Malhotra, Jim Davis, Tom Jacomb, Bridget McMeel e Craig Sost. Sony Pictures si occuperà della distribuzione globale del film, ad eccezione della Cina.

Non sappiamo ancora su cosa si baserà la storia, che magari potrebbe ripescare tra le strisce strisce originali di Jim Davis, ma è molto probabile che vorrà in qualche modo differenziarsi dai precedenti lungometraggi animati usciti tra il 2007 e il 2009 e dal dittico in tecnica mista del 2004-2006 in cui il personaggio era doppiato da Bill Murray.

Potrebbe interessarti anche questa news: