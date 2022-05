Android 11 è la versione più utilizzata, Android 12 migliora pian piano

Google ormai da molto tempo ha avuto modo di rilasciare sul mercato di un nuovo Android 12, sistema operativo pensato con la possibilità di migliorare quanto tempo fino a quel momento ad Android 11, ma, com’è emerso da nuovi grafici ripresi sulle pagine di 9to5Google, non si tratta ancora del sistema operativo più utilizzato, visto che come spiegato sulle pagine di Gizmochina gli utenti scelgono ancora la vecchia versione.

Android 11 ha conquistato infatti il 28,3% degli utenti che possiede uno smartphone con Android, con Android 10 che invece segue la undicesima versione con un 23,9% del mercato. Si parla poi di Android 9 Pie, il quale ottiene il 16,2%, e infine di Android 8 Oreo, con l’11,6%.

Di sicuro il fatto che il nuovo sistema operativo non venga adottato sin da subito da parte di tutti gli utenti, che infatti nella maggior parte dei casi non si trovano utilizzare i dispositivi flagship – e hanno infatti per le mani dei device che non sono in grado di supportare il nuovo OS – non è di certo strano.

Nel corso del tempo, la situazione migliorerà per quel che riguarda l’utilizzo dei nuovi sistemi operativi di nuova generazione, con Google che sicuramente continuerà come di consueto a lavorare a nuovi aggiornamenti al fine di migliorare la propria potenzialità per quel che riguarda i sistemi operativi su mobile.