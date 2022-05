WhatsApp lascia indietro alcuni iPhone datati, non funzionerà più tra pochi mesi

WhatsApp non supporterà più gli iPhone 5 e 5c. Lo stop agli aggiornamenti a partire dal 24 ottobre del 2022, ecco quello che devi sapere.

WhatsApp non supporterà più alcuni iPhone. A partire da ottobre non fornirà più aggiornamenti per tutti gli iPhone rimasti ad iOS 10 e iOS 11. Fortunatamente la lista dei dispositivi penalizzati da questa scelta è piuttosto piccola.

WhatsApp interromperà il supporto degli iPhone 5 e iPhone 5c. È comunque necessario che anche gli iPhone successivi abbiano installata l’ultima versione disponibile di iOS per continuare a ricevere gli aggiornamenti.

Gli utenti che utilizzano abitualmente uno dei due dispositivi verranno presto avvisati con un’apposita notifica. Il consiglio è di acquistare uno smartphone più recente, banalmente perché WhatsApp non è l’unica app importante ad aver iniziato ad escludere gli iPhone con versioni datate di iOS. La buona notizia è che se avete un iPhone 5 o 5c ormai potete acquistare un nuovo dispositivo pronto per iOS 15 ad un prezzo relativamente accessibile: ad esempio il nuovo iPhone SE 2022 viene proposto su Amazon ad un prezzo di 475,99 euro (rateizzabile).

Gli iPhone 5 e 5C non potranno più utilizzare WhatsApp a partire dal 24 ottobre del 2022. I prossimi nella lista sono gli iPhone 6 e 6s, e questo ci preoccupa già di più: sono due degli smartphone più venduti nella storia di Apple e siamo sicurissimi che moltissime persone continuino ad utilizzarli ancora oggi. È probabile che tra un anno o poco più WhatsApp decida di non supportarli più. Come sopra, il nostro suggerimento è di passare ad un iPhone più moderno prima che questo succeda.