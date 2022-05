Scooby-Doo: in lavorazione una serie animata prescolare per HBO Max e Cartoon Network

L’universo narrativo di Scooby-Doo si sta espandendo, considerando che HBO Max e Cartoon Network stanno lavorando alla produzione di una serie animata prescolare intitolata Scooby-Doo! And the Mystery Pups.

Questo è un primo poster della serie appena pubblicato.

La serie Scooby-Doo! And the Mystery Pups arriverà su Cartoonito. Si tratterà di una produzione in CG e che vedrà le voci originali di Frank Welker come Scooby, e di Matthew Lillard nei panni di Shaggy. La nuova serie animata su Scooby-Doo farà il suo esordio nel 2024.

Nel cartone ci saranno Snoopy e Shaggy che faranno da istruttori in un campeggio estivo, con i due che non si troveranno molto a loro agio con le canoe e con gli archi, ma che sapranno benissimo come risolvere dei misteri. Perciò nel campeggio tireranno fuori tutta la loro passione per la risoluzione di problemi misteriosi, e sarà così che dei cuccioli diventeranno la loro versione prescolare della Mystery Incorporated.

Amy Friedman di Warner Bros. ha detto sul progetto: