PlayStation Plus: svelata la durata delle demo a tempo

A distanza di un mese al lancio del nuovo PlayStation Plus, continuano ad emergere dettagli sulle caratteristiche e le funzionalità del nuovo servizio. A tal proposito, è stata svelata la durata di tutte le demo a tempo che saranno disponibili per gli abbonati al tier Premium.

Ecco di seguito quante ore si potranno giocare con i vari prodotti disponibili in versione demo per gli abbonati:

WWE 2K22: la versione di prova ha una durata di 2 ore

la versione di prova ha una durata di 2 ore Elex 2: la versione di prova ha una durata di 2 ore

la versione di prova ha una durata di 2 ore MotoGP 22: la versione di prova ha una durata di 2 ore

la versione di prova ha una durata di 2 ore Biomutant: la versione di prova ha una durata di 2 ore

la versione di prova ha una durata di 2 ore Lego City’s Undercover: la versione di prova ha una durata di 2 ore

la versione di prova ha una durata di 2 ore Hot Wheels Unleashed: la versione di prova ha una durata di 2 ore

la versione di prova ha una durata di 2 ore Tiny Tina’s Wonderlands: la versione di prova ha una durata di 2 ore

la versione di prova ha una durata di 2 ore Uncharted: L’Eredità dei Ladri: la versione di prova ha una durata di 2 ore

la versione di prova ha una durata di 2 ore Farming Simulator 2022: la versione di prova ha una durata di 3 ore

la versione di prova ha una durata di 3 ore Crusader Kings III: la versione di prova ha una durata di 3 ore

la versione di prova ha una durata di 3 ore Horizon Forbidden West: la versione di prova ha una durata di 5 ore

la versione di prova ha una durata di 5 ore Cyberpunk 2077: la versione di prova ha una durata di 5 ore

Come potete vedere, la durata delle versioni di prova differisce da titolo a titolo. Le demo, infatti, non hanno come si pensava inizialmente la durata standard di due ore per ogni titolo ma raggiungeranno persino le 5 ore. Questo per permettere agli utenti di avere il tempo necessario per esplorare a dovere ciò che titoli denso, strutturato ed esteso come Cyberpunk 2077 o Horizon Forbidden Fest ha da offrire. Vi ricordiamo che sarà possibile mantenere tutti i progressi e trofei ottenuti in fase di test, una volta acquistato il titolo.

