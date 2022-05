Lenovo XiaoXin Pad 2022: le specifiche tecniche spuntano in rete

Nel corso del mese di ottobre dello scorso anno Lenovo ha avuto modo di lanciare il nuovo Xiaoxin Pad Pad 2021, il quale si è presentato nel mercato cinese con all’interno il SoC Snapdragon 662. Il colosso ha a quanto pare deciso di fornire un vero e proprio seguito del dispositivo in questione gli utenti, considerando infatti che le pagine di JD.com hanno avuto modo di anticipare tutte le novità in merito allo Xiaoxin Pad 2022.

Parliamo al momento di un device che risulta esclusivo per quel che riguarda il mondo della Cina, anche se all’effettivo il tutto non è stato annunciato da parte della compagnia in via ufficiale, e non sappiamo sé e quando infatti il device avrà modo di presentarsi anche all’infuori territorio in questione per giungere ad esempio in Europa. Per quel che riguarda le specifiche anticipate abbiamo a che fare con un dispositivo da 10,6 pollici che si presenta con un pannello LCD che offre risoluzione di 2000×1200 pixel.

Nella parte frontale sembra che troveremo una fotocamera da 8 MP, con invece ulteriore 8 MP sul retro, seppur non sia presente un led flash. In questo caso il SoC inserito all’interno dovrebbe essere lo Snapdragon 680, con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio per l’archiviazione, con anche una variante migliore che dovrebbe fornire 128. Sembra che non mancherà comunque la porta Micro SD utile al fine di espandere la memoria.

Si parla poi del sistema operativo Android 12 all’interno sin dal lancio, con una batteria da 7700mAh che dovrebbe avere modo di fornire energia al device in questione per davvero molto tempo. Per quel che riguarda ulteriori dettagli JD.com ha anticipato la presenza del Bluetooth 5.1 del Dolby Atmos e di una porta USB di tipo C, come dello standard del Wi-Fi 802.11ac. Al momento non ci sono ancora dei dettagli precisi per quel che riguarda il prezzo del dispositivo.