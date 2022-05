Colin Cantwell addio: morto a 90 anni il designer della Morte Nera e degli X-Wing

Colin Cantwell, designer americano che ha reso immortali strutture e mezzi di svariati film di fantascienza, è morto di vecchiaia all’età di 90 anni, a casa sua, in Colorado.

Animatore con conoscenze di architettura e un passato alla Nasa, ha lavorato come designer e consulente, creando l’aspetto e le funzioni di mezzi e strumenti per diverse pellicole, come Wargames – Giochi di guerra e Capitan Rogers nel 25° secolo, ma verrà ricordato soprattutto per 2001: Odissea nello spazio e Star Wars, per cui ha creato l’immortale design dei caccia X-Wing e della Morte Nera.

Potete visionare i suoi lavori sul suo sito ufficiale.