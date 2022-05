Black Panther: Wakanda Forever, un primo sguardo a Namor da un concept art?

Sono mesi che si rincorrono vari rumor sulla presenza di Namor, il principe atlantideo, in Black Panther: Wakanda Forever, secondo film dedicato specificamente ai personaggi wakandiani all’interno del Marvel Cinematic Universe. Trapela ora online un concept art del character design del personaggio, apparentemente autentico, anche se inficiato da un fastidioso effetto blur per un qualche motivo.

I rumor sono sempre da prendere con le pinze, ma abbiamo visto nell’ultimo anno come molti leak apparentemente improbabili si siano poi rivelati veritieri (quelli su Spider-Man: No Way Home in particolare) quindi non ci stupiremmo se l’artwork fosse legit.

In questo concept il personaggio sarebbe piuttosto simile nel look a quello dei fumetti, con dei pantaloncini al posto degli slip e una gran quantità di monili d’oro che ricorderebbero le civiltà precolombiane, lasciando intuire un certo legame tra Atlantide e i Maya. Si tratta, ovviamente, solo di supposizioni, ma non manca ormai molto al momento in cui Marvel dovrà svelare le sue carte: il film uscirà in sala a novembre e scopriremo quanto di vero ci sia nei vari rumor che circolano, tra cui il fatto che l’antieroe sia interpretato da Tenoch Huerta (tra i protagonisti di Narcos: Mexico).

