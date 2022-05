Bill Gates utilizza un Z Fold 3 e non un Surface Duo di Microsoft

Come da poco svelato dal noto imprenditore, il dispositivo pieghevole che Bill Gates utilizza ogni giorno è un Samsung Galaxy Z Fold 3 e non un Surface Duo.

Come di recente emerso grazie la piattaforma di Reddit, con Il noto imprenditore Bill Gates – nonché fondatore di Microsoft – che ha avuto modo di commentare un post legato al telefoni pieghevoli, il dirigente utilizza giornalmente un Samsung Galaxy Z Fold 3 della concorrenza.

Parliamo di Samsung, una compagnia che ormai ha avuto modo di garantirsi una leadership nel mercato degli smartphone pieghevoli di tutto rispetto, con il Fold in questione che infatti non è di sicuro una pessima scelta per l’imprenditore, il quale infatti come spiegato riesce a sfruttare le sue funzionalità al fine di lavorare correttamente, mentre è anche sottinteso che il device venga utilizzato come un classico telefono per scopri quotidiani.

La vera curiosità del tutto sta nel fatto che anche Microsoft ha avuto modo di rilasciare dei dispositivi pieghevoli, simili anche se in realtà molto diversi dagli Z Fold 3, visto che parliamo di Surface Duo. Come riportato dalle pagine di Android Police, Gates ha quindi scelto la concorrenza nonostante un prodotto della propria casa, il che quindi non fa altro che sottolineare l’importanza di un dispositivo come Z Fold 3 sul mercato.

Non resterà che vedere se l’imprenditore in futuro, con potenziale ulteriori device di Samsung come il nuovo Z Fold 4 potenzialmente in arrivo nel mese di agosto, avrà modo di cambiare la propria scelta e utilizzare un nuovo smartphone per le proprie operazioni.