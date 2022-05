Windows 11: in arrivo un widget per la ricerca con Edge

Windows 11 si aggiornerà includendo un vero e proprio widget utile per effettuare delle ricerche su Edge, come avviene in maniera simile su Android ormai da tempo.

Sono molti gli utenti che di giorno in giorno su Android utilizzano la piattaforma di Google in maniera alquanto veloce grazie a una scorciatoia presente nei propri telefoni. Parliamo nello specifico della barra di ricerca che ha modo di venire utilizzata anche se non si apre un browser di Google, la quale quindi lascia che gli utenti abbiano modo di attivare la piattaforma di Lens, l’assistente vocale della compagnia, o semplicemente effettuare delle ricerche nel giro di solamente qualche pressione sullo schermo.

Microsoft, dal canto suo, ha ritenuto la novità particolarmente interessante e infatti ha deciso di aggiungere una feature simile per quel che riguarda la piattaforma di Windows 11. Al momento il tutto che è stato reso disponibile per gli insider, e di conseguenza dopo i vari test la novità dovrebbe avere modo di giungere all’interno di tutti i dispositivi che hanno effettuato l’upgrade al nuovo OS. Parliamo dello specifico di un semplice widget che permette quindi nel giro di un paio di clic di accedere alla piattaforma di Bing, e di effettuare delle ricerche grazie al browser di Microsoft.

Infatti questo aggiornamento è pensato per offrire la propria soluzione e non per quella del colosso di Mountain View. Al momento, non è possibile in alcun modo personalizzare i contenuti in questione, ed infatti probabile che Microsoft deciderà di rendere questa feature esclusiva solamente per il motore proprietario Edge, anche se non è detto che in seguito al debutto non si abbia modo di poter selezionare anche il browser che si utilizza per le ricerche su computer.

Tutti gli utenti che non sono interessati alla feature in questione, poiché magari hanno spesso un browser aperto e non si troverebbero quindi a fruire della novità, potranno disabilitarla nel giro di solamente qualche click, con la feature che continuerà a risultare Infatti del tutto facoltativa.