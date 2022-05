High School Musical: The Musical: The Series è stato rinnovato per la quarta stagione

High School Musical: The Musical: The Series avrà una quarta stagione, mentre la terza arriverà su Disney+ il 27 luglio.

Disney ha deciso di rinnovare la serie TV High School Musical: The Musical: The Series che proseguirà anche per una quarta stagione. Inoltre la Casa di Topolino ne ha approfittato per annunciare che la terza stagione del telefilm sarà disponibile su Disney+ dal 27 luglio.

La terza stagione di High School Musical: The Musical: The Series sarà composta da otto episodi che usciranno una volta a settimana, mentre non sono state offerte informazioni sull’inizio della produzione della quarta stagione. Ecco intanto un first look dei nuovi episodi.

I nuovi volti che si uniscono al cast in questa terza stagione in uscita includono il nuovo arrivato Adrian Lyles e Saylor Bell (Non sono stato io) come personaggi ricorrenti nella serie e le guest star Corbin Bleu (dal franchise Disney High School Musical), Meg Donnelly (dal franchise Disney ZOMBIES) e Jason Earles (Hannah Montana). Oltre alle musiche di Frozen, nella terza stagione ci saranno anche quelle di Camp Rock e del franchise di High School Musical.

Il nuovo cast di High School Musical: The Musical: La Serie si unisce a quello delle prime due stagioni che include Joshua Bassett (“Ricky”), Matt Cornett (“E.J.”), Sofia Wylie (“Gina”), Julia Lester (“Ashlyn”), Dara Reneé (“Kourtney”), Frankie Rodriguez (“Carlos”), Kate Reinders (“Miss Jenn”), Olivia Rose Keegan (“Lily”) e Olivia Rodrigo (“Nini”).