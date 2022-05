Xiaomi ha chiuso il Q1 2022 in netto calo

Il Q1 del 2022 di Xiaomi non è stato particolarmente roseo, con anzi un calo che ha avuto modo di presentarsi per via dei vari problemi del settore.

Xiaomi ha avuto modo di registrare un primo quarto di anno che risulta particolarmente preoccupante, e che dai dati emersi del report finanziario della compagnia, come svelato nel corso del mese di maggio, ha avuto modo di sottolineare quanto la situazione globale nel campo della tecnologia sia particolarmente disastrosa per molteplici compagnie.

Si parla nello specifico di entrate per 10,8 miliardi di dollari, cifra che di sicuro sottolinea quanto Xiaomi resti una compagnia a dir poco grande, ma che comunque si è abbassata del 4,6% su base annua. Per quel che riguarda i profitti netti, si parla di 430 milioni di dollari, circa un dimezzamento su base annua, anche se si spera ovviamente che nel corso dei prossimi mesi la situazione abbia modo di migliorare grazie all’affievolimento delle problematiche legate il COVID.

Stando ai dati, il settore degli smartphone non si è presentato in maniera così disastrosa come sembrerebbe, con infatti la compagnia che ha avuto modo di ottenere 6,8 miliardi di dollari come ricavi e di portare un totale di 38,5 milioni di unità nelle case degli utenti, con in incremento infatti del valore di vendita del 14,1%, e con quattro milioni di device high end che sono stati portati nel mercato cinese.

Per quel che concerne l’india però, come spiegato sulle pagine di GizChina, il colosso è stato addirittura superato da Samsung, che avuto modo di reclamare la prima posizione grazie alla propria crescita e al momento di difficoltà dell’azienda cinese