Xbox Game Pass: tre giochi di giugno svelati

Tramite la sezione dei giochi in arrivo di Xbox Game Pass presente sulle console Xbox, è possibile vedere tre dei titoli che verranno aggiunti nel mese di giugno 2022 al catalogo. Si tratta di Assassin’s Creed Origins, For Honor Marching Fire e Shadowrun Returns.

Microsoft aveva già confermato recentemente che Assassin’s Creed Origins sarebbe stato aggiunto al catalogo senza mai fornire però una data precisa.

Dalla pagina è possibile, inoltre, anche vedere anche quali saranno le date in cui ogni singolo gioco verrà reso disponibile per gli abbonati al servizio. Ve le riportiamo qui di seguito:

Assassin’s Creed Origins – 1 giugno 2022

For Honor Marching Fire – 7 giugno 2022

Shadowrun Returns – 21 giugno 2022

Nei giorni scorsi, si è parlato del possibile ed imminente arrivo dell’upgrade next-gen di Assassin’s Creed Origin’s, che dovrebbe implementare i 60 fps su PS5 e Xbox Series S/X, e l’arrivo su Xbox Game Pass potrebbe confermare questa voce. Si attendono a questo punto conferme definitive da parte di Ubisoft, che non dovrebbero tardare ad arrivare.

Restando in tema, vi ricordiamo infine che Microsoft ha annunciato la lista dei giochi di maggio che andranno ad aggiungersi al catalogo. Ben cinque titoli, tra cui Her Story Jurassic World Evolution 2, sono già disponibili per chi ha un abbonamento attivo.