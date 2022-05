Peter Five Eight: il trailer del nuovo film con Kevin Spacey

Kevin Spacey è il protagonista di Peter Five Eight, film thriller che lo riporta sul grande schermo e di cui è disponibile il trailer.

Dopo tutte le vicende di cronaca che hanno condizionato gli ultimi anni di vita e di carriera di Kevin Spacey si ritorna a parlare dell’interprete in ottica cinematografica, e da poco è stato diffuso il trailer di Peter Five Eight.

Qui sotto trovate il filmato di Peter Five Eight.

La storia al centro del film vede protagonista Sam, un’agente immobiliare che vive in una piccola comunità in montagna, e che si ritroverà a confrontarsi con un segreto piuttosto oscuro che verrà a galla dopo che arriverà in città un personaggio chiamato Peter. Kevin Spacey nel film vestirà proprio i panni di Peter, un carismatico straniero che si muove seguendo le indicazioni del suo misterioso boss chiamato Mr. Lock.

Nel film sono coinvolti come interpreti anche Rebecca De Mornay, Jet Jandreau e Jake Weber, mentre la regia è stata affidata a Michael Zaiko.

Kevin Spacey dopo gli scandali che hanno riguardato la sua persona è stato lontano dallo schermo per un po’ di tempo, ed è stato assente anche dall’ultima stagione di House of Cards, serie TV che lo aveva portato a ottenere Golden Globe, due Screen Actors Guild Award e cinque nomination consecutive al Premio Emmy.