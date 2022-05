Ocean’s Eleven: in sviluppo un nuovo film con Margot Robbie, i primi dettagli sulla trama parlano di un prequel

20—Mag—2022 / 8:45 AM

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che sarebbe in lavorazione un lungometraggio della Warner Bros. sulla saga di Ocean’s Eleven, e che avrà come protagonista Margot Robbie. L’interprete farà anche da produttrice nel film.

A scrivere il progetto di Ocean’s Eleven con Margot Robbie protagonista sarà Carrie Solomon, e della storia si sa che dovrebbe essere ambientata in Europa negli anni Sessanta, e perciò si tratterebbe di un prequel della saga. Il nuovo film su Ocean’s Eleven sarà diretto da Jay Roach, che ha già lavorato con la Robbie su Bombshell. L’obiettivo della produzione è quello di iniziare i lavori sul set nel 2023.

La produzione del film sarà affidata alla stessa Margot Robbie ed a Tom Ackerley, il suo partner della casa di produzione LuckyChap. Anche il regista Jay Roach farà da produttore assieme a Delirious Media, Michelle Graham.

Fino ad ora i film della saga di Ocean’s Eleven hanno avuto come protagonisti nomi molto importanti, stiamo parlando di: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Bernie Mac, Elliot Gould, Carl Reiner, Julia Roberts, Casey Affleck, Scott Caan, Andy Garcia, Catherine Zeta-Jones, Al Pacino, Vincent Cassel, Eddie Izzard.

Il primo Ocean’s Eleven del 2001 è un rifacimento di Colpo Grosso del 1960.