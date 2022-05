Netflix trova l’intesa con l’Agenzia delle Entrate: 55,8 milioni di euro subito nelle casse dello Stato

Netflix ha chiuso le trattative con l’Agenzia delle Entrate iniziate nel 2019. Verserà 55,8 milioni di euro a titolo di imposte, sanzioni e interessi per il periodo tra 2015 e 2019.

Dal 1 gennaio del 2022, Netlix ha ufficialmente una filiale italiana. I soldi versati dagli abbonati non voleranno più ad Amsterdam, dove si trovava la società olandese utilizzata dal colosso americano per operare in Europa, ma rimarranno in Italia e saranno quindi oggetto di regolare tassazione.

“Ciò determinerà la tassazione in Italia dei redditi prodotti dalla vendita degli abbonamenti agli utenti residenti sul territorio nazionale”, ha dichiarato il procuratore di Milano Marcello Viola, che ora parla di un “primato a livello mondiale”.

Rappresenta il primo caso, in ambito mondiale, in cui viene ipotizzata l’esistenza di una stabile organizzazione occulta di una società estera operante nella Digital economy, completamente priva di personale e caratterizzata esclusivamente da una struttura tecnologica avanzata, che sarebbe stata asservita in via esclusiva allo svolgimento di funzioni aziendali chiave per la conduzione del proprio business sul territorio dello Stato

si legge nel comunicato firmato dal procuratore di Milano. Tutto questo è cambiato lo scorso 1 gennaio, quando Netflix ha costituito una società «di diritto italiano che ha iniziato a stipulare i contratti e fatturare i corrispettivi provenienti dagli abbonamenti sottoscritti con gli utenti nazionali».