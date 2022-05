L’ultimatum del fondatore di Pebble: “fate uno smartphone Android compatto o lo farò io”

Il fondatore di Pebble ha lanciato un sito per chiedere a gran voce la produzione di uno smartphone Android compatto, e quindi con le dimensioni di un iPhone 12.

Il fondatore di Pebble vuole a tutti i costi uno smartphone Android compatto. Grande quanto un iPhone 12, che però ha avuto vita breve, «Se non lo fate voi lo farò io», ha detto. Eric Migicovsky sostiene che oggi l’industria degli smartphone si sia uniformata verso device giganteschi. Eppure, sostiene il fondatore di Pebble, la domanda per uno smartphone Android da massimo 6 pollici non mancherebbe.

Eric Migicovsky ha lanciato un sito, che vuole essere sia un portale per riunire chi condivide il progetto e lanciare una campagna di lobby rivolta ai produttori, sia un vero e proprio manifesto per enunciare le qualità che questo ipotetico smartphone dovrebbe avere. Il sito si chiama smallandroidphone.com.

In parole pavore, Migicovsky vuole uno smartphone delle stesse dimensioni dell’iPhone 12 Mini. Solo con Android. Deve essere possibile utilizzarlo comodamente con soltanto una mano. Un’impresa effettivamente molto complicata sulla maggior parte dei top di gamma Android in commercio.

Chi è interessato all’idea del fondatore di Pebble, può firmare una petizione presente sul sito. Eric Migicovsky si aspetta di raccogliere almeno 50.000 firme. Per il momento hanno firmato 16.000 persone.

L’idea mi è venuta dopo aver visto la presentazione del nuovo Pixel 7, e lì ho pensato “dannazione, hanno realizzato un altro telefono enorme” e onestamente mi ha fatto veramente incazzare. Il più piccolo smartphone della line-up di Google è il Pixel 6 da 6,4 pollici.

ha raccontato il promotore dell’iniziativa a The Verge.