Sonic Origins si mostra in un nuovo video di gameplay

In occasione dell’evento coreano Rulicon, Sony Origins, la raccolta che racchiude le riedizioni dei più grandi classici con protagonista l’iconico porcospino blu, è tornato a mostrarsi con un video di gameplay. Il filmato, che trovate qui sotto, rivela alcuni dettagli decisamente interessanti tra cui la presenza della Hidden Palace Zone, uno dei contenuti scartati di Sonic 2, in aggiunta alla possibilità di giocare nei panni di Super Sonic/Hyper Sonic di Sonic 3 & Knuckles nei primi giochi.

Vi ricordiamo che Sonic Origins includerà le riedizioni di Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 e Sonic 3 & Knuckles. I titoli presenti nella raccolta includeranno diversi elementi aggiuntivi come sfide inedite, l’accesso a brani musicali extra, sfondi inediti per la modalità Letterbox, l’Island Camera e delle animazioni supplementari per i personaggi.

Sonic Origins sarà disponibile a partire dal 23 giugno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.