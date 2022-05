Sniper Elite 5: un trailer mostra in azione le Kill Cam a raggi X

Il nuovo trailer di Sniper Elite 5 mostra le funzioni della Kill Cam a raggi X del gioco. Vediamolo in dettaglio.

19—Mag—2022 / 1:32 AM

Sniper Elite 5 torna a mostrarsi in un nuovo trailer, tutto incentrato sulla Kill Cam a Raggi X, divenuta ormai iconica nella serie. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo alla feature insieme ad altre scene catturate in-game che illustrano l’effetto devastante dei nostri proiettili sul corpo dei nemici.

Il nuovo capitolo della pluripremiata serie, Sniper Elite 5, offre cecchinaggio senza precedenti, combattimenti tattici in terza persona e una telecamera uccisione migliorata.



Fatti strada su mappe più coinvolgenti che mai, con molti luoghi del mondo reale catturati con dettagli sorprendenti e un sistema di attraversamento migliorato, che consente di esplorare ancora di più.



Chiamato a svolgere un’operazione segreta dei Ranger statunitensi per indebolire le fortificazioni del Vallo Atlantico lungo la costa della Bretagna, il tiratore scelto Karl Fairburne entra in contatto con la Resistenza francese.



Ben presto si viene a conoscenza di un progetto nazista segreto che minaccia di porre fine alla guerra prima che gli Alleati possano invadere l’Europa: l’operazione Kraken.

Vi ricordiamo che Sniper Elite 5 sarà disponibile a partire dal 26 maggio 2022 nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One e scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass.