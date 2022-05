Nautilus: Richard E. Grant si unisce al cast della serie Disney+

The Walt Disney Company EMEA ha annunciato che l’attore Richard E. Grant, vincitore del SAG Award e nominato agli Oscar, si è unito al cast della nuova serie live action Nautilus, prodotta da Moonriver TV e Seven Stories, le cui riprese sono in corso presso i Village Roadshow Studios nel Queensland, in Australia.

Grant è guest star della serie e interpreta il carismatico leader della città portuale di Karajaan, che il Capitano Nemo e l’equipaggio incontrano durante le loro avventure.

Per la prima volta, Nautilus racconta la storia di Verne dal punto di vista di Nemo: un principe indiano derubato del suo diritto di nascita e della sua famiglia, prigioniero della Compagnia delle Indie Orientali, un uomo deciso a vendicarsi di coloro che gli hanno portato via tutto. Ma una volta che Nemo salperà con il suo equipaggio improvvisato, a bordo del maestoso Nautilus, non solo combatterà contro il suo nemico, ma scoprirà anche un magico mondo sottomarino, e si guadagnerà il suo posto di capitano dell’equipaggio vivendo un’avventura indimenticabile sopra e sotto il mare.

Grant è apparso in oltre 80 film e programmi televisivi, tra cui Star Wars – L’Ascesa di Skywalker, Il Trono di Spade, Downton Abbey, Girls, The Iron Lady, Copia Originale (Can You Ever Forgive Me?), Gosford Park e Shakespeare a colazione.

Nel cast sono stati annunciati anche Muki Zubis (This Is Going To Hurt) nel ruolo di Casimir, un’imperturbabile marinaio che si assicura rapidamente il posto di primo ufficiale dopo essere salito a bordo del Nautilus; Benedict Hardie (I Luminari – Il destino nelle stelle), che interpreta Cuff, un soldato che lavora per la Compagnia e che si nasconde durante il furto del Nautilus da parte di Nemo; Jacob Collins Levy (Il giovane Wallander) nel ruolo del Capitano Youngblood, inviato a rintracciare il Nautilus sequestrato; e Luke Arnold (Black Sails), in quello del Capitano Billy Millais, un uomo in missione per dare la caccia a Nemo, con cui condivide un passato.

Al cast già annunciato si uniscono anche Shazad Latif (Star Trek: Discovery, The Pursuit of Love), che interpreterà l’iconico ruolo del Capitano Nemo, Georgia Flood (ANZAC Girls), Thierry Frémont (Allied – Un’ombra nascosta), Céline Menville (Emily in Paris), Pacharo Mzembe (La Brea), Ling Cooper Tang (The Secrets She Keeps), Damien Garvey (Jack Irish) e per la prima volta sullo schermo Tyrone Ngatai e Kayden Price.

Prodotta in collaborazione con due società britanniche, Moonriver TV e Seven Stories, la serie è basata sul romanzo classico di Jules Verne “Ventimila leghe sotto i mari”. Questa epica serie d’avventura in dieci episodi rivela la storia mai raccontata prima, delle origini del personaggio più iconico di Verne, il Capitano Nemo, e del suo leggendario sottomarino, il Nautilus.

Sviluppata e co-prodotta da Xavier Marchand di Moonriver TV e Anand Tucker di Seven Stories, James Dormer (Beowulf: Return to the Shieldlands) è sceneggiatore e produttore esecutivo di Nautilus, mentre Johanna Devereaux e Chris Loveall sono i produttori esecutivi per Disney+. Cameron Welsh (Fondazione) è il produttore mentre Michael Matthews (Love and Monsters, Five Fingers From Marseilles) dirigerà questa epica serie di avventure Disney+.

