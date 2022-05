Indiana Jones: la presidente di Lucasfilm dichiara che non ci saranno film senza Harrison Ford

Se si pensava che il nuovo Indiana Jones avrebbe segnato un passaggio di consegne, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha provveduto a smentire tutto, dichiarando anzi che non verranno realizzati lungometraggi della saga senza Harrison Ford come protagonista.

Secondo la Kennedy:

Ci sono dei momenti che t’insegnano delle cose, e il film Solo è stato uno di questi. Alcune persone hanno parlato di come sarebbe stato bello vederlo come serie TV, ma fare tutto questo senza Harrison Ford avrebbe prodotto gli stessi effetti. Avrei dovuto capirlo prima. Non faremo mai un Indiana Jones senza Harrison Ford. Abbiamo finito il quinto film e non c’è stato un giorno in cui, stando sul set, non abbia detto ‘Sì, questo è Indiana Jones’.