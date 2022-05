Hogwarts Legacy: un video ASMR mostra le ambientazioni del gioco

Hogwarts Legacy, l’atteso GDR open-world ambientato nell’universo di Harry Potter, torna a mostrarsi in un nuovo video ASMR. Il filmato pubblicato da Warner Bros. mostra in dettaglio alcuni scorci degli iconici luoghi del Wizarding World.

Il video, che potete trovare qui sotto, mostra infatti alcune delle principali ambientazioni di gioco a partire dalla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, fino ad arrivare ai suggestivi vicoli del villaggio di Hogsmeade. Trasportati dal dolce suono di una leggera pioggia primaverile, potremo così avventurarci nelle magiche ed avvolgenti atmosfere del gioco provando ad immaginare come sarà percorrere quei meravigliosi luoghi nel corso della nostra avventura.

L’ultimo aggiornamento più corposo relativo ad Hogwarts Legacy risale ad un paio di mesi fa, con la pubblicazione del primo video di gameplay ufficiale che ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gioco, al sistema di combattimento e alle diverse attività che potremo svolgere all’interno del castello.

In Hogwarts Legacy vestiremo i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, come la scuola di magia e stregoneria, la Foresta Proibita, il villaggio di Hogsmeade e tanti altri, ma avremo modo anche di utilizzare gli incantesimi, distillare pozioni e prenderci cura delle creature magiche in un’avventura che promette di essere davvero incredibile per quantità e varietà di contenuti.

L’uscita del gioco è prevista nel corso delle festività natalizie di quest’anno su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.