Epic Games Store: lanciati i Mega Saldi 2022 con sconti e giochi gratis

Su Epic Game Store sono arrivati i mega Saldi 2022 con sconti fino al 75% su tutto il catalogo, giochi gratis ed un buono extra che dà diritto a uno sconto supplementare del 25% per tutte le transazioni idonee. Tra i titoli acquistabili a prezzo scontato su Epic Store, troviamo anche Final Fantasy VII Remake Intergrade, Tiny Tina’s Wonderlands, Far Cry 6, Ghostwire Tokyo e tantissimi altri.

Ecco le istruzioni su come utilizzare il buono:

Il buono Epic del 25% per i Mega saldi di Epic è applicato automaticamente alle transazioni idonee al momento del pagamento. Lo sconto verrà applicato a ciascun prodotto idoneo acquistato singolarmente o nel carrello degli acquisti. IN AGGIUNTA, riceverai un altro buono ogni volta che completerai una transazione idonea. I buoni Epic si applicano a singoli giochi idonei a partire da 14,99 € o a più giochi il cui prezzo totale raggiunge almeno tale cifra. Consulta le domande frequenti per ulteriori dettagli.

In sostanza, chiunque possieda un account su Epic Store riceverà in automatico un buono per uno sconto aggiuntivo del 25% da spendere nel corso dei Saldi di Maggio, da sommarsi allo sconto applicato ai singoli giochi o DLC interessati. Il buono Epic potrà essere utilizzato su singoli giochi idonei a partire da 14,99 € o a più giochi il cui prezzo totale raggiunge almeno tale cifra.

Potrete ricevere dunque il buono Epic ogni volta che effettuerete un acquisto idoneo per tutta la durata di una promozione che includerà anche delle Mega Offerte che Epic lancerà a cadenza settimanale.

La promozione è attiva da oggi, 19 maggio e resterà attiva fino al 16 giugno 2022.