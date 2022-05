Overwatch 2: nuovo evento su beta PvP in arrivo a giugno

Attraverso i suoi canali social, Blizzard ha annunciato che ci sarà un nuovo evento su Overwatch 2 il mese prossimo, più nello specifico il 16 giugno 2022, che sarà incentrato sulla nuova beta PvP e più in generale sul futuro del gioco.

Il post pubblicato da Blizzard, che potete vedere qui sotto, non spiega nel dettaglio quali saranno gli altri argomenti affrontati. Possiamo però già aspettarci diverse novità in occasione del livestream del 16 giugno, magari inerenti al cast di personaggi e ai nuovi elementi inseriti nel gameplay per la nuova sessione.

Coming through. Save the date for an #Overwatch2 Event on June 16, where we will share our plan for the months ahead, including the next PVP Beta! pic.twitter.com/8k1NSnum11 — Overwatch (@PlayOverwatch) May 17, 2022

Quel che è certo è che durante l’evento ci sarà grande spazio per parlare del PvP del gioco con la probabile apertura di una nuova fase di test che consentirà agli sviluppatori di ottenere nuovi dati e feedback per rifinire ulteriormente il PvP in Overwatch 2.

Blizzard ha dichiarato recentemente che in futuro fornirà più aggiornamenti sul gioco, spiegando anche che nel corso dell’anno saranno proposte altre Beta, tra cui uno stress test per valutare la stabilità dei server.