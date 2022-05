Oppo Reno 8: i render svelano l’intera serie?

Mentre siamo in attesa del reveal dei nuovi smartphone Oppo Reno 8, il noto leaker Evan Blass ha avuto modo di approfondire la questione su Twitter attraverso delle immagini trapelate, le quali potrebbe aver anticipato il disegno di dispositivi in questione ancora prima che la compagnia abbia avuto modo di rivelare tutto.

Abbiamo a che fare con dei gioiellini medio gamma che dovrebbero aver modo di lanciare sul mercato nuovi Snapdragon 7 Gen 1, dei quali si ha modo di parlare da diverso tempo dopo che varie fonti hanno anticipato i nuovi dispositivi targati Qualcomm, che dovrebbero venire annunciati nella giornata del 20 maggio 2022. In questo caso, il look dei telefoni è di sicuro pronto a ricordare quello di alcuni top di gamma, risultando simile a Find X5 della compagnia, anche se c’è da dire che si tratta comunque di materiale leakato, ed è bene aspettare le fonti ufficiali prima di prendere il tutto per vero.

Stando a quanto svelato da parte di Evan Blass, nella parte frontale sarà presente una fotocamera punch-hole posta in alto a sinistra, la quale non si presenterà quindi con il classico punto centrale, con lo schermo che dovrebbe avere modo di integrare anche il sensore per le impronte. Per quel che riguarda il retro, è possibile notare un totale di 3 sensori, anche se siamo ancora in attesa delle specifiche tecniche di questi. Potete ammirare le immagini leakate nel Tweet presente qui di seguito.

Per il resto non abbiamo a che fare con molti altri dettagli, anche se sembra che le colorazioni che dovrebbero venire utilizzate da parte della compagnia saranno quelle svelate da Evan Blass, e considerando che si tratta di un totale di 4 diversi colori è possibile che sia stata proprio l’intera lineup a venire approfondita. Per fortuna, sembra che non servirà aspettare ancora qualche tempo prima di avere modo di scoprire maggiori dettagli sulla questione.