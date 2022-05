La pubblicità sta per invadere Dinsey+, ecco come funzionerà

La pubblicità sta per arrivare su Disney+. Non per tutti gli utenti, chiaramente, ma esclusivamente per chi sceglierà di aderire ad un nuovo abbonamento più economico pensato per estendere il bacino di iscritti al servizio. In atre parole, sarà possibile pagare di meno ogni mese e in compenso bisognerà guardare alcune interruzioni pubblicitarie.

Inizialmente il nuovo abbonamento low-cost con la pubblicità sarà disponibile solo negli USA. Successivamente verrà introdotto anche in altri paesi — verosimilmente, Italia inclusa.

Disney non vuole snervare gli utenti. Non aspettatevi un livello di interruzioni paragonabili a quelle della TV. L’azienda sta lavorando ad una soluzione di compromesso, che renda l’esperienza d’uso simile a quella di YouTube ma non eccessivamente distante a quella delle piattaforme on-demand normali. Insomma, pubblicità sì, ma non troppa.

Gli annunci pubblicitari non supereranno i 4 minuti nei film e negli episodi delle serie TV con durata pari o inferiore ad un’ora Tutte le pubblicità saranno ovviamente coerenti con le politiche e il target di Disney. Spot per la famiglia. Ne consegue che gli spot di alcolici, campagne di partito o gioco d’azzardo saranno tassativamente vietati. Disney non farà pubblicità a Netflix, HBO Max e a tutti gli altri servizi concorrenti Le pubblicità non compariranno mai sui contenuti accessibili dal ‘Profilo bambini’. In ogni caso, anche in assenza di un ‘Profilo bambini’, le pubblicità non compariranno mai nei contenuti pensati per la fascia 0-5 anni.

Le pubblicità sui servizi di streaming on-demand sono relativamente una novità per il pubblico italiano, ma lo stesso non si può dire negli USA, dove alcuni servizi concorrenti le propongono da diverso tempo. A tal proposito, vale la pena di sottolineare che le condizioni di Disney+ sarebbero tra le più ‘miti’ di tutto il settore.

Hulu, una piattaforma sempre di proprietà di Disney, prevede dai 9 ai 12 minuti di interruzioni pubblicitarie ogni ora di visione. Peacock 5 minuti e HBO Max 4 minti (esattamente come Disney+).

Sareste disposti a guardare qualche minuto di pubblicità per pagare meno il vostro abbonamento a Disney+?