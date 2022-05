I nuovi iPhone 14 saranno presentati il 13 settembre? Tutti gli ultimi rumor sull’atteso keynote

L’evento WWDC 2022 deve ancora iniziare, eppure si è già iniziato a parlare del keynote Apple di settembre, il più atteso evento dell’anno. Abbiamo una possibile data e anche qualche anticipazione sui prodotti che (verosimilmente) verranno presentati.

Le indiscrezioni ci arrivano tutte dalla stessa fonte: iDropNews. Sono tutte piuttosto verosimili, ma vi invitiamo comunque a prenderle con un po’ di sana prudenza. Bene, andiamo con ordine.

Punto primo: l’evento potrebbe tenersi il 13 settembre, che come da tradizione è un martedì. Secondo le fonti raggiunte dal sito, potrebbe essere il primo evento in presenza di Apple dallo scoppio della pandemia. Insomma, ci sarà finalmente un pubblico in sala. Su questo non ci metteremmo le mani sul fuoco. Banalmente perché, proprio per l’aumento di contagi, Apple ha appena sospeso un piano per il ritorno dei suoi dipendenti in ufficio. Apple dovrebbe prendere una decisione finale sul formato dell’evento (virtuale vs in presenza) entro la fine di agosto.

Ovviamente i protagonisti dell’evento saranno i nuovi iPhone 14. Ne sono previsti quattro: addio all’iPhone Mini, per la prima volta anche l’iPhone base avrà un modello ‘Max’ con schermo da 6,7 pollici. Quasi sicuramente i due iPhone Pro non avranno più il notch. Per farvi un’idea di come sarà il nuovo dispositivo potete guardare questo video.

Poi tocca ai nuovi Apple Watch. Anche in questo caso ci sono delle importanti novità: non solo la nuova Series 8 ma anche una nuova linea di smartwatch per gli sporti estremi e quindi con case ‘rugged’.

Secondo le ultime indiscrezioni, durante l’evento del 13 (?) settembre, Apple presenterà anche le nuove AirPods Pro 2. Le prime con case senza Lightning ma con USB-C.