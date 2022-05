Furiosa: George Miller rivela che il film racconterà una storia sviluppata in 15 anni

Dopo il grande lavoro fatto da George Miller su Mad Max: Fury Road c’è tanta curiosità attorno al progetto spin-off intitolato Furiosa, con protagonista Anya Taylor-Joy. Ultimamente George Miller ha rilasciato qualche dichiarazione in proposito, ed ha rivelato che il film sarà ambientato in un arco temporale che ricoprirà 15 anni.

Ecco cosa ha detto George Miller su Furiosa:

Vi dirò meglio come è andata quando finirà la produzione, per ora posso dire che l’inizio è stato buono. Sono molto entusiasta di come stanno andando le cose, e possono dire che, nonostante la storia sia ambientata nel mondo di Fury Road, ci sono tante differenze. Dà comunque un senso di familiarità, e, sotto questo punto di vista, la più grande differenza è rappresentata dall’arco temporale. Fury Road si sviluppa in un periodo di tre giorni e due notti, mentre questo film ha un percorso di 15 anni, è una saga.