The Ballad of Songbirds and Snakes: Tom Blyth interpreterà Snow nel prequel di Hunger Games

Il giovane Coriolanus Snow ha ora un volto ufficiale: in The Ballad of Songbirds and Snakes, prequel di Hunger Games, sarà interpretato da Tom Blyth.

In maniera poco eclatante, forse, ma la produzione del prequel di Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes (che con tutta probabilità si intitolerà Ballata dell’usignolo e del serpente, nel nostro paese) prosegue e, finalmente, sappiamo chi interpreterà il protagonista: si tratta di Tom Blyth, noto al pubblico per Billy the Kid e The Gilded Age.

Nel film Lionsgate, Blyth sarà un giovane Coriolanus Snow, colui che in Hunger Games sarà il villain principale della saga, il Presidente / Dittatore avverso all’audace rivoluzionaria Katniss. Ai tempi del prequel, però, Coriolanus era solo uno studente, incaricato di seguire, in quanto mentore, un tributo dal distretto 12, Lucy Gray Baird, con cui intreccerà una difficile storia d’amore.

Tratto dal romanzo prequel omonimo, il film sarà diretto da Francis Lawrence, già veterano della saga di Hunger Games, e uscirà nelle sale americane il 17 novembre 2023.

