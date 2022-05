Spiderhead: il trailer ufficiale italiano del film Netflix con Chris Hemsworth

Netflix Italia ha diffuso il trailer ufficiale italiano di Spiderhead, il film della piattaforma streaming che vede nel cast interpreti come Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett. Il lungometraggio uscirà il 17 giugno su Netflix.

Qui sotto trovate il trailer di Spiderhead.

Questa è la descrizione del film di prossima uscita:

Due detenuti (Miles Teller e Jurnee Smollett) instaurano un legame mentre affrontano i rispettivi passati in un penitenziario all’avanguardia diretto da una mente visionaria (Chris Hemsworth) che conduce esperimenti sui suoi soggetti utilizzando farmaci in grado di alterare la mente. Regia di Joseph Kosinski (che ha già lavorato a produzione come Top Gun: Maverick e Tron: Legacy). Tratto dal racconto breve del New Yorker intitolato “Fuga dall’Aracnotesta” di George Saunders.