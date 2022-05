The Fall Guy: Ryan Gosling protagonista del film

Ryan Gosling sarà l'interprete protagonista del film The Fall Guy, tratto dalla serie TV anni Ottanta intitolata in Italia Professione Pericolo.

Ryan Gosling sarà il protagonista del lungometraggio della Universal Pictures intitolato The Fall Guy. Si tratta di un progetto che trae spunto da una serie TV che è uscita negli anni Ottanta, e che in Italia è stata presentata come Professione Pericolo. Le riprese si svolgeranno in Australia.

Il telefilm The Fall Guy metteva al centro uno stuntman di Hollywood che era interpretato da Lee Majors. Nella serie comparivano anche un altro stuntman interpretato da Howie Munson, ed una figura femminile che vedeva Heather Thomas coinvolta. Il gruppo si ritrovava a dover risolvere dei casi polizieschi. I panni del personaggio nel lungometraggio Universal verranno quindi occupati dal popolare interprete Ryan Gosling.

Si tratta di un progetto che sarà proficuo anche per la stessa Australia, considerando che il Governo conta di avere un gettito economico prodotto da The Fall Guy pari a 171 milioni di dollari che aiuteranno il Paese, coinvolgendo circa 1000 professionisti lavoratori.

Jeff LaPlante di Universal ha dichiarato su The Fall Guy:

Dopo la produzione di Ticket to Paradise, che è stato realizzato nel Queensland, la Universal è entusiasta di tornare a lavorare in Australia e nel Nuovo Galles del Sud per la produzione di The Fall Guy.

Il progetto era stato messo in cantiere già nel 2013, ed all’epoca avrebbe dovuto fare da protagonista Dwayne Johnson.