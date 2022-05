Echo: la prima immagine della serie TV Marvel di Disney+

Marvel Entertainment ha diffuso la prima immagine della serie TV su Echo, il personaggio già introdotto nel telefilm Marvel su Hawkeye. Nello scatto ritroviamo la protagonista Echo interpretata da Alaqua Cox. Nel post viene annunciata l’uscita della serie per il 2023.

Ecco la prima immagine della serie TV Echo.

il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti. Echo è interpretata anche da Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods) e Cody Lightning (Hey, Viktor!), con Graham Greene (I segreti di Wind River, Longmire) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin (Blackfeet). I co-produttori esecutivi invece sono Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King (Seminole) e Jennifer Booth.

Ricordiamo che il personaggio di Maya Lopez è comparso per la prima volta sullo schermo televisivo a dicembre durante la serie TV Hawkeye, per un progetto che vedeva Jeremy Renner e Hailee Steinfeld interpretare i principali due interpreti del telefilm.

La stessa Alaqua Cox ha detto su Echo: