App Store: occhio agli abbonamenti con rinnovo automatico, sono cambiate le regole

D’ora in avanti bisognerà fare un po’ di attenzione in più con gli abbonamenti acquistati sull’App Store. Il motivo? Apple ha cambiato le linee guida e ora i developer potranno aumentare arbitrariamente il costo della sottoscrizione, senza che questo comporti automaticamente la disdetta. Ci sono comunque alcune tutele a favore dell’utente.

Abbonamenti con rinnovo mensile o settimanale: il rincaro non può superare i 5 dollari e deve comunque essere sempre inferiore al 50% del prezzo precedente. In caso contrario, l’App Store non rinnoverà automaticamente l’abbonamento e l’utente dovrà riattivarlo manualmente Abbonamenti con rinnovo annuale: l’aumento non deve superare i 50 dollari e non deve mai essere superiore al 50% del prezzo originale. Anche qui l’utente è tutelato, anche se la cadenza annuale rischia di rendere la ‘disattenzione’ dell’utente estremamente più onerosa.

Apple ha specificato che per non provocare la disdetta automatica del rinnovo, i developer non potranno aumentare i prezzi degli abbonamenti più di una volta all’anno. Ovviamente in caso di aumenti, l’utente viene sempre avvisato per tempo da Apple.

Si tratta di un’importante novità. Fino ad oggi ogni variazione del costo degli abbonamenti comportava sempre la disattivazione del rinnovo automatico. Questo proprio per evitare che l’utente si trovasse spiacevoli sorprese in fattura. Come già specificato, nel caso di un aumento dei prezzi, Apple avviserà sempre l’utente prima del rinnovo. Basterà per evitare situazioni spiacevoli?