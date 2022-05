Twitter, volano gli stracci: “Elon Musk ha violato l’accordo di riservatezza” e l’acquisizione rimane impantanata

L’affare Twitter-Elon Musk è tutto fuorché assicurato. La scorsa settimana Elon Musk ha messo in pausa l’operazione, spiegando di voler avere dati più affidabili sul numero di account ‘spam’ e inautentici attivi sulla piattaforma. Non bastasse, l’imprenditore ha anche annunciato di essere stato raggiunto dagli avvocati di Twitter, che lo avrebbero accusato di aver violato l’accordo di riservatezza.

Ma andiamo con ordine. Il social network sostiene di avere 240 milioni di utenti attivi, ma quanti di questi sono persone vere? Twitter, in un documento ufficiale presentato di recente, sostiene che i bot rappresentino meno del 5% del totale degli utenti. Un dato che non ha convinto granché Musk.

L’imprenditore ha spiegato di voler condurre un test indipendente per accertarsi che le informazioni comunicate da Twitter corrispondano al vero. Insomma, per capire se effettivamente solamente meno di 5 account su 100 sono falsi. Per farlo – ha annunciato pubblicamente Musk – intende prendere a campione e analizzare appena 100 account scelti casualmente. «È lo stesso metodo utilizzato da Twitter», ha spiegato.

Any sensible random sampling process is fine. If many people independently get similar results for % of fake/spam/duplicate accounts, that will be telling.

I picked 100 as the sample size number, because that is what Twitter uses to calculate <5% fake/spam/duplicate.

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022