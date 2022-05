MultiVersus: il primo trailer cinematico svela nuovi personaggi e la data dell’Open Beta

Warner Bros. Games ha appena pubblicato un nuovo trailer cinematico di Multiversus, il picchiaduro free-to-play in Stile Smash Bros in arrivo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Nel trailer, che trovate qui sotto, vengono mostrati nuovi personaggi tra cui il Diavolo della Tasmania, alias Taz (Looney Tunes), il gigante di ferro (Il gigante di ferro) e Velma (Scooby-Doo).

Questo nuovo e divertente trailer mostra un epico scontro tra personaggi, con la furia tipica di Taz in bella mostra accanto alle prodezze aeree del gigante di ferro, e conferma inoltre la presenza dell’acuta detective Velma. I tre si uniranno ai combattimenti tra tantissimi altri eroi. Al momento, tra i personaggi confermati abbiamo: Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Shaggy, Bugs Bunny, Arya Stark, Tom and Jerry, Jake il Cane, Finn l’Umano, Steven Universe, Garnet, e Reindog

Alla fine del video viene confermato anche l’arrivo di una Open Beta, in programma per il mese di luglio. I giocatori interessati a provare il nuovo titolo in sviluppo presso Player First Games possono già registrarsi su MultiVersus.com per partecipare alla closed alpha che inizierà giovedì 19 maggio e continuerà fino al 27 maggio.

La closed alpha conterrà 15 personaggi giocabili, compresi Taz e Velma; sette diverse mappe, tra cui la Batcaverna (DC), la casa sull’albero (Adventure Time) e la casa infestata di Scooby (Scooby-Doo), nonché tanti modi diversi di godersi il gioco, come la modalità cooperativa a squadre 2 vs. 2, gli scontri 1 vs. 1, quelli tutti contro tutti per 4 giocatori e il Laboratorio (modalità allenamento).

Vi ricordiamo che MultiVersus sarà disponibile entro il 2022.