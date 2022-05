Cip e Ciop Agenti Speciali: nuova clip dal film Disney+ in uscita il 20 maggio

Cip e Ciop Agenti Speciali riporterà gli amatissimi roditori su Disney+ il 20 maggio: ecco una clip inedita dalla pellicola, che come abbiamo visto sarà ricca di citazioni, riferimenti e camei, come quello di Monterey Jack che possiamo vedere in questa anticipazione presentata dai Walt Disney Studios.

In Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (doppiato nella versione italiana da Raoul Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (doppiato nella versione italiana da Giampaolo Morelli), nel frattempo, ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.

La “Chip ‘n Dale: Rescue Rangers Original Soundtrack”, con le musiche del compositore Brian Tyler, sarà rilasciata il 20 maggio da Walt Disney Records.

Leggi anche: