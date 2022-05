Eurovision 2022: trionfa l’Ucraina con la Kalush Orchestra, Italia sesta

15—Mag—2022 / 9:06 AM

Anche l’Eurovision 2022, tenutosi a Torino, chiude i battenti all’insegna non solo della musica ma anche dell’impegno pacifista. Il voto del pubblico ha premiato la band ucraina Kalush Orchestra, che ha suonato la canzone “Stefania”, dando valore non solo alla sua musica ma anche a quello che rappresenta in questo momento, dato il difficile momento che sta passando la nazione di cui sono portabandiera artistici.

L’Italia, paese trionfatore della scorsa edizione e padrone di casa di questa, deve accontentarsi di un sesto posto certo non disprezzabile, anche se le aspettative della vigilia erano altre.

La sessantaseiesima edizione del premio musicale è stata presentata, nella sua versione primaria e internazionale, da Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini, che ha presentato un medley di cinque brani, in uno spettacolare mini-concerto, similmente a quanto fatto anche da Mika, che ha riproposto quattro delle sue canzoni più note.

La vittoria della Kalush Orchestra è stata salutata con affetto anche dalle rappresentanze politiche internazionali, e lo stesso Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si augura di poter ospitare la manifestazione in territorio ucraino il prossimo anno, magari a Mariupol.

A corredo della notizia vi presentiamo alcuni dei video più significativi, ma potete trovare tutte le esibizioni della serata sul canale YouTube ufficiale della manifestazione.

