Bubble: intervista al regista del film anime Netflix Tetsuro Araki

Il regista Tetsuro Araki, forte dell’esperienza maturata in opere notissime come L’Attacco dei Giganti e Kabaneri of the Iron Fortress, si cimenta ora con il lungometraggio Bubble, su Netflix dal 28 aprile: Netflix Anime ha realizzato un’intervista esclusiva con il cineasta a proposito della pellicola, che vi proponiamo a nostra volta.

Il film, opera dello Studio WIT, vanta la sceneggiatura di Gen Urobuchi, il character design di Takeshi Obata le musiche di Hiroyuki Sawano, nonché la canzone “Bubble feat. Uta” di Eve: si tratta di un’uscita specialissima, tanto che in Giappone arriverà anche nelle sale 13 maggio.

Questa la sinossi ufficiale:

In una Tokyo in cui la forza di gravità è stata sconvolta, un ragazzo e una ragazza si cercano… Questa storia è ambientata a Tokyo, dopo che una pioggia di bolle è caduta sulla Terra, sovvertendo le leggi della fisica.

Isolata dal resto del mondo, Tokyo è diventata il campo da gioco di un gruppo di giovani che hanno perso le loro famiglie, lo sfondo per battaglie tra squadre di parkour in volo tra i palazzi. Un giorno Hibiki, un giovane fuoriclasse famoso per il suo stile spericolato, compie una mossa avventata e precipita nel mare che obbedisce ancora alla forza di gravità. Uta, una ragazza dotata di poteri misteriosi, gli salva la vita. In quel momento, i due sentono un suono particolare, impercettibile agli altri. Perché i destini di Hibiki e Uta si sono incrociati? Il loro incontro è l’inizio di una rivelazione che cambierà ogni cosa.

