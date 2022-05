Appletv+ è ingiustamente una piattaforma streaming poco conosciuta e diffusa. Il catalogo Apple non è certamente tra i più vasti del mercato ma i prodotti sono tutti di livello medio-alto. Meglio pochi ma davvero buoni. Dopo Scissione, Ted Lasso e The Morning Show, ecco The Essex Serpent, miniserie da segnare in agenda.

The Essex Serpent è la trasposizione seriale dell’omonimo libro firmato Sarah Perry, autrice inglese. Il libro venne pubblicato nel 2016 nel Regno Unito, l’anno seguente è poi stato tradotto in italiano e pubblicato da Neri Pozza in data 15 giugno 2017 con il titolo “Il serpente dell’Essex”.

La storia ruota attorno a Cora Seaborne, interpretata da Claire Danes, una donna rimasta vedova da poco e finalmente libera da un matrimonio caratterizzato da abusi. Cora è pronta e determinata ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita, decide così di lasciare Londra e stabilirsi nel piccolo paese di Colchester, situato nell’Essex. Il vero motivo del suo trasloco nell’Essex è legato alla fascinazione della donna verso la natura. Cora è un’appassionata naturalista e desidera dedicare il resto della sua vita alla sua più grande passione. A Colchester Cora non apprenderà solo nuove conoscenze in merito alle rocce ma sentirà sussurri e leggende riguardanti un misterioso serpente mostruoso. Il serpente dalle scaglie ruvide e dagli occhi grandi è più simile ad un drago che a un vero essere strisciante. L’enorme animale si dice abbia poteri terribili, in grado di uccidere o far perdere la ragione all’essere umano. Il panico dilania tra le strade del paesino e mentre tutti sono pronti a fermare, anche in maniera irreversibile l’animale, Cora è decisa a studiarlo. La protagonista ritiene si tratti di un caso di notevole interesse per il British Museum.

Il serpente-drago potrebbe appartenere ad una nuova specie non ancora scoperta, va perciò studiato, catalogato e analizzato nei minimi dettagli. Se Cora rappresenta il lato scientifico, dall’altra parte della medaglia troviamo William Ransome, interpretato da Tom Hiddleston, pastore del villaggio e uomo di fede convito che il motivo del trambusto generale sia da attribuire alla superstizione. Due visioni diametralmente opposte destinate a scontrasi inevitabilmente, tuttavia il fascino della sfida e del sapere è in grado di superare qualsiasi ostacolo.

Ecco il trailer di The Essex Serpent:

Gli interpreti di The Essex Serpent

I ruoli principali della serie sono stati affidati a Tom Hiddleston (Will Ransome) e Claire Danes (Cora Seaborne). Per il protagonista maschile non servono presentazioni, Hiddleston è amato ed apprezzato da pubblico e critica per il ruolo che l’ha reso popolare al grande pubblico, ovviamente mi sto riferendo alla parte di Loki nell’MCU. L’attore inglese ha preso parte a diversi progetti, spaziando da cinecomic ad altri blockbuster come Kong: Skull Island, per arrivare anche a film dallo stampo decisamente più autoriale come Crimson Peak di del Toro e I Saw the Light di Marc Abraham, pellicola in cui è affiancato dalla collega Marvel Elizabeth Olsen. Nella serie Hiddleston rivestirà il ruolo del pastore dedito alla preghiera e convinto che ad ogni male l’unica risposta corretta è la fede. Le convinzioni di Will sono destinate a vacillare nel momento in cui si scontrano con i postulati scientifici di Cora.

Claire Danes è probabilmente un nome che avrete già sentito pronunciare dagli appassionati di cinema e serie tv. L’attrice originaria di Manhattan è il volto di Juliet in Romeo + Giulietta di William Shakespeare datato 1996. Ad affiancare la Danes nel film di Baz Luhrmann, presto di nuovo in sala con Elvis, fu Leonardo DiCaprio, un intramontabile Romeo. Recentemente l’attrice protagonista di The Essex Serpent ha preso parte ad una longeva serie tv di casa Disney, Homeland, le cui otto stagioni sono disponibili su Disney+. Se amerete l’interprete di Cora vi suggerisco di segnarvi in agenda Fleishman Is in Trouble, nuova miniserie attualmente in produzione.

Piccola curiosità per gli affezionati di Pirati dei Caraibi: in origine il ruolo di Cora era stato affidato a Keira Knightley (volto di Elizabeth Swann in Pirati dei Caraibi), costretta però ad abbandonare il progetto non molto prima dell’inizio delle riprese.

Infine, oltre ai sopracitati Tom Hiddleston e Claire Danes, nel cast della miniserie sono stati confermati anche Clémence Poésy, Frank Dillane, Hayley Squires e Michael Jibson.

Le possibili differenze tra libro e serie

Nel romanzo Cora decide di trasferirsi nell’Essex assieme al figlio undicenne Francis e alla fidata bambinaia Martha. Dalle poche scene che abbiamo potuto intravedere nel trailer sembra che Cora non sia una madre. A sostegno di questa tesi figura l’assenza tra il cast annunciato di un bambino. Probabilmente gli sceneggiatori della serie hanno pensato di rimuove la sfera materna dal prodotto concentrandosi sulle tante ed importanti tematiche del romanzo. Resta però da constatare che Hayley Squires nella miniserie sarà Martha, magari un’amica fidata di Cora. Ovviamente finché non debutteranno i primi episodi nulla è dato per certo.

Le tematiche di The Essex Serpent

The Essex Serpent è un romanzo consigliato ad un pubblico adulto, un lettore maturo potrà sicuramente apprezzare maggiormente la trattazione delle varie tematiche proposte nel testo. Lo stesso discorso si può tranquillamente estendere alla serie tv. Sarah Perry affronta sapientemente la difficile e delicata questione degli abusi domestici. Cora è una donna vittima di violenza domestica, il suo matrimonio con Michael Seaborne era terribilmente infelice per entrambi i coniugi. L’autrice non risparmia i momenti più crudi della relazione, descrivendoli tramite il filtro dei ricordi di Cora. La donna londinese è tenace e forte, dopo la morte del marito desidera cambiare vita e non essere mai più sottoposta ai terribili soprusi del passato. Se prima era costretta a mettere in primo piano il ruolo di moglie imposto dalla società ora desidera dedicarsi prevalentemente alle sue passioni.

Interessante e sfaccetta è la tematica religiosa che circonda la serie. Will Ransome è il pastore del villaggio, un uomo di fede che diffida della scienza e cerca di convincere se stesso e la propria comunità che i tumulti cittadini siano dovuti alla mera superstizione. Ad ogni domanda la fede per Will trova sempre una risposta. La religione come pilastro di certezze, ancora di salvataggio e credo assoluto si scontra con le convinzioni e i postulati scientifici di Cora. Religione e scienza, una battaglia che si sussegue da secoli e probabilmente non avrà mai fine. Dall’origine dell’universo fino all’esistenza di una misteriosa creatura il credo religioso e le leggi scientifiche hanno posizioni contrapposte.

Will e Cora si scontrano e al tempo stesso tentano di comprendere ciò che ai loro occhi è considerata un’eresia. Lo scontro di pensiero lega i due prima in una sfida intellettuale e successivamente in una relazione ben diversa. Se il detto “gli opposti si attraggano” è considerato veritiero in The Essex Serpent abbiamo l’ennesima prova a sostegno di tale tesi: Cora e Will, diversi e distanti per pensiero e visione, provano una profonda attrazione fisica ed intellettuale l’uno verso l’altro.

La tensione circonda i due fin da subito anche se inizialmente resta sopita dalla volontà di far prevalere le proprie convinzioni. Solo quando entrambi ammetteranno a se stessi l’esistenza delle sfumature, non tutto è solo bianco o nero, riusciranno ad incontrarsi a metà strada.

The Essex Serpent fonde il dramma storico in costume con vibes mystery, ed in parte fantasy, aggiungendo infine una buona dose di romance. In sostanza se cercate una serie completa The Essex Serpent promette di sapervi soddisfare.